Каковы были успехи России в решении "восточного вопроса"? Какие страны и почему ок??зывали противодействие России в ее борьбе с Османской империей?

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Роль и место "восточного вопроса" во внешней политике Российской империи XIX века. Проблема присоединения Грузии к России. Внешняя политика российских императоров. Имперская политика социальной ассимиляции на Северном Кавказе. Крымская война 1853-1856 гг.Мировая политическая ситуация в начале XIX века, место и роль России на политической арене мира. Внутренняя и внешняя политика страны. Восточный вопрос во внешней политике России первой половины XIX века. Предпосылки и последствия его возникновения.Выступление в 1710-1711 годах против России Османской империи. Сущность восточной политики в России в XVIII-XIX вв. Основные внешнеполитические задачи, решаемые Россией в XVIII веке. Международный престиж России после крушения империи Наполеона. Николай 1 надеялся на помощь Австрии и Пруссии. Против России были: Англия, Франция, Турция, Австрия, Пруссия, Швеция, Сардиния, Молдавия и Валахия. А Россия была без союзников, так как все хотели падения могучей державы и закрыть ей все выходы к Морю