Каковы были успехи России в решении "восточного вопроса"? Какие страны и почему ок??зывали противодействие России в ее борьбе с Османской империей?
История
Каковы были успехи России в решении "восточного вопроса"? Какие страны и почему ок??зывали противодействие России в ее борьбе с Османской империей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль и место "восточного вопроса" во внешней политике Российской империи XIX века. Проблема присоединения Грузии к России. Внешняя политика российских императоров. Имперская политика социальной ассимиляции на Северном Кавказе. Крымская война 1853-1856 гг.Мировая политическая ситуация в начале XIX века, место и роль России на политической арене мира. Внутренняя и внешняя политика страны. Восточный вопрос во внешней политике России первой половины XIX века. Предпосылки и последствия его возникновения.Выступление в 1710-1711 годах против России Османской империи. Сущность восточной политики в России в XVIII-XIX вв. Основные внешнеполитические задачи, решаемые Россией в XVIII веке. Международный престиж России после крушения империи Наполеона. Николай 1 надеялся на помощь Австрии и Пруссии. Против России были: Англия, Франция, Турция, Австрия, Пруссия, Швеция, Сардиния, Молдавия и Валахия. А Россия была без союзников, так как все хотели падения могучей державы и закрыть ей все выходы к Морю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Когда из листа бумаги вырезали прямоугольник ABCD, периметр листа увеличился на 6, а площадь листа уменьшилась на 6.Чему равна длина отрезка АВ А...
Алгебра
Помогите пожалуйста! заранее спасибо!))) упростить 1)3a(a-2)-2a(a-3) 2)5b(b-c)+c(2b-c) 3)2a(3a-5)-(a-3)(a-7) 4 (c+3)(5-c)-3c(1-c) 5) ...
История