Когда из листа бумаги вырезали прямоугольник ABCD, периметр листа увеличился на 6, а площадь листа уменьшилась на 6.Чему равна длина отрезка АВ А)1/2. Б)1. В)2. Г)3. Д)6
Математика
Когда из листа бумаги вырезали прямоугольник ABCD, периметр листа увеличился на 6, а площадь листа уменьшилась на 6.Чему равна длина отрезка АВ А)1/2. Б)1. В)2. Г)3. Д)6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина отрезка АВ=6 значит ответ равен Д)6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста! заранее спасибо!))) упростить 1)3a(a-2)-2a(a-3) 2)5b(b-c)+c(2b-c) 3)2a(3a-5)-(a-3)(a-7) 4 (c+3)(5-c)-3c(1-c) 5) ...
История