Когда из листа бумаги вырезали прямоугольник ABCD, периметр листа увеличился на 6, а площадь листа уменьшилась на 6.Чему равна длина отрезка АВ А)1/2. Б)1. В)2. Г)3. Д)6

Математика

Когда из листа бумаги вырезали прямоугольник ABCD, периметр листа увеличился на 6, а площадь листа уменьшилась на 6.Чему равна длина отрезка АВ А)1/2. Б)1. В)2. Г)3. Д)6

Автор: Гость