Запиши текст используя представление в форме списка.В природе выделяют 4 времени ??ода.Одно из них холодное,снежное.Оно называется зима.Другое -зеленое.растущее-называется весна.Третье-солнечное,теплое-называется лето.Четвертое...

Информатика

Запиши текст используя представление в форме списка.В природе выделяют 4 времени ??ода.Одно из них холодное,снежное.Оно называется зима.Другое -зеленое.растущее-называется весна.Третье-солнечное,теплое-называется лето.Четвертое-хмурое,дождливое-осень.Помогите пожалуйста домашнее задание по информатике

Автор: Гость