Запиши текст используя представление в форме списка.В природе выделяют 4 времени ??ода.Одно из них холодное,снежное.Оно называется зима.Другое -зеленое.растущее-называется весна.Третье-солнечное,теплое-называется лето.Четвертое...
Информатика
Запиши текст используя представление в форме списка.В природе выделяют 4 времени ??ода.Одно из них холодное,снежное.Оно называется зима.Другое -зеленое.растущее-называется весна.Третье-солнечное,теплое-называется лето.Четвертое-хмурое,дождливое-осень.Помогите пожалуйста домашнее задание по информатике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Холодная зима2) Зелёная весна3) Солнечное лето4)Дождливая осень
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