Политика Древнего Карфагена?
История
Политика Древнего Карфагена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политика Древнего Карфагена заключалась в развитии торгово-экономических отношений, но не война. Однако, Пуническая война на Сицилии, развязанная Римом, негативно повлияла на политический вектор Древного Карфагена
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