Вычисли и проверь решение делением 36*2 ,1*5,26*3

Математика
Вычисли и проверь решение делением 36*2 ,1*5,26*3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*2,1*5,26*3=1192,968 36*2,1=75,6 75,6*5,26=397,656 397,656*3=1192,968 75,6:36=2,1 397.656:75,6=5,26 1192,968:397,656=3
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