Каковы особенности внешнего строение рыб в связи с жизнью в воде
Биология
Каковы особенности внешнего строение рыб в связи с жизнью в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У рыб есть плавники. Эти органы подойдут для жизни только в водной среде. Также у них имеются жабры(специальный орган дыхания), эти органы приспособлены только для жизни в воде. Рыба способна ощущать направление течения с помощью боковой линии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Блин может ктонибудь поможет? молотком ударяют по шляпке гвоздя площадью 3 мм(квадратных) с силой 10 Н. Каково при этом давление молотка на гвозд...
Информатика
Файл размеров 4 кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит/??ек. Определите размер (в байтах), который может передать за то...
Информатика
Литература