Каковы особенности внешнего строение рыб в связи с жизнью в воде

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У рыб есть плавники. Эти органы подойдут для жизни только в водной среде. Также у них имеются жабры(специальный орган дыхания), эти органы приспособлены только для жизни в воде. Рыба способна ощущать направление течения с помощью боковой линии.