Каковы особенности внешнего строение рыб в связи с жизнью в воде

Биология
Каковы особенности внешнего строение рыб в связи с жизнью в воде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У рыб есть плавники. Эти органы подойдут для жизни только в водной среде. Также у них имеются жабры(специальный орган дыхания), эти органы приспособлены только для жизни в воде. Рыба способна ощущать направление течения с помощью боковой линии.
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