Составить алгоритм нахождения функции: Y= { x^2 +2, если xlt;или= -7 cosX, если xgt;-7
Информатика
Составить алгоритм нахождения функции: Y= { x^2 +2, если xlt;или= -7 cosX, если xgt;-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа на паскале: var x,y:real; begin write('x = '); readln(x); if x<=-7 then y:=x*x+2 else y:=cos(x); writeln('Y = ',y); end. Пример: x = 2 Y = -0.416146836547142 Блок-схема - в прилагаемом файле.
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