Составить алгоритм нахождения функции: Y= { x^2 +2, если xlt;или= -7 cosX, если xgt;-7

Программа на паскале: var x,y:real; begin write('x = '); readln(x); if x<=-7 then y:=x*x+2 else y:=cos(x); writeln('Y = ',y); end. Пример: x = 2 Y = -0.416146836547142 Блок-схема - в прилагаемом файле.