Сочинение. Нужны ли в мире сочувствие и сострадание.
Литература
Сочинение. Нужны ли в мире сочувствие и сострадание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мой взгляд, сочувствие и сострадание необходимы в современном мире. К сожалению, в последнее время становится всё меньше и меньше людей, способных сочувствовать. Каждый из нас может попасть в трудную ситуацию, с которой не всегда сможет справиться самостоятельно. А вот если со стороны будет оказана поддержка, станет немного легче,раз знаешь, что ты не один. Сочувствием и состраданием мы проявляем неравнодушие к чужому горю, каким-либо проблемам. Ключевым словом является ЧУЖОЕ . Абсолютно каждый может пожалеть себя, но далеко не все способны проявить сочувствие по отношению к другому. Если мы научимся сочувствовать другим, то окажись мы в тяжёлой ситуации,найдётся человек, который поможет. Мало для сочинения, но может мои рассуждения хоть чуточку помогут)
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