Задача «Второй максимум» Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. Гарантируется, что в последовательности есть...
Информатика
Задача «Второй максимум» Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. Гарантируется, что в последовательности есть хотя бы два элемента. решите пожалуйста без списков только циклы , любые ,если можно с пояснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Решение на языке Python v3.4 a = int(input()) Max1 = a Max2 = a while a != 0: if a> Max1: Max2 = Max1 Max1 = a a = int(input()) print(Max2) 2 . Решение на языке Pascal var a,max1,max2:integer; begin writeln('введите число а'); readln(a); max1:=a; max2:=a; while a<>0 do begin writeln('введите число а'); readln(a); if a>max1 then begin max2:=max1; max1:=a; end; end; writeln(max2); end.
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