Задача «Второй максимум» Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. Гарантируется, что в последовательности есть...

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Задача «Второй максимум» Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. Гарантируется, что в последовательности есть хотя бы два элемента. решите пожалуйста без списков только циклы , любые ,если можно с пояснениями

Автор: Гость