В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О каком количестве деовчек можно сказать, что наверняка научились трем видам
Математика
В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О каком количестве деовчек можно сказать, что наверняка научились трем видам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 - 90 = 60 150-100 = 50 150 - 120 = 30 150 - 60-30-50 = 10 ответ наверняка научились трем видам 10 девочек
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