В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О каком количестве деовчек можно сказать, что наверняка научились трем видам

Математика

В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О каком количестве деовчек можно сказать, что наверняка научились трем видам

Автор: Гость