Вже треба переказ хто може напишіть будьласка переказ 'побачення з рідним краєм' про тараса шевченка.
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Вже треба переказ хто може напишіть будьласка переказ 'побачення з рідним краєм' про тараса шевченка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас григорович шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащені 1838 року його було викуплено із кріпацтва 1840рік вийшла друком перша збірка віршів поета "Кобзар" 10 березня 1861 року тарас помер.
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