В молекуле ДНК 28 % тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых нуклеотидов?

Биология
В молекуле ДНК 28 % тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых нуклеотидов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилу Чаргаффа Аденинов столько же, сколько и Тиминов, т.е. 28%
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