В молекуле ДНК 28 % тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых нуклеотидов?
Биология
В молекуле ДНК 28 % тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых нуклеотидов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилу Чаргаффа Аденинов столько же, сколько и Тиминов, т.е. 28%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О...
Биология
Українська мова
Вже треба переказ хто може напишіть будьласка переказ 'побачення з рідним краєм' про тараса шевченка.
Алгебра