Пусть вода=5х,сахар= 3х, сливки=2х,сколько понадобится сливок, если это все равно 600 г

Математика
Пусть вода=5х,сахар= 3х, сливки=2х,сколько понадобится сливок, если это все равно 600 г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+3х+2х=600 10х=600 х=60 сливки 2х, т.е. сливки = 2*60=120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В молекуле ДНК 28 % тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых нуклеотидов?
Ответить
Математика
В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О...
Ответить
Биология
Почему можно утверждать, что земноводные хорошо приспособлены к жизни на суше и в воде?
Ответить
Українська мова
Вже треба переказ хто може напишіть будьласка переказ 'побачення з рідним краєм' про тараса шевченка.
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста!!!срочно!!!
Ответить