Пусть вода=5х,сахар= 3х, сливки=2х,сколько понадобится сливок, если это все равно 600 г

Математика

Пусть вода=5х,сахар= 3х, сливки=2х,сколько понадобится сливок, если это все равно 600 г

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