Пусть вода=5х,сахар= 3х, сливки=2х,сколько понадобится сливок, если это все равно 600 г
Математика
Пусть вода=5х,сахар= 3х, сливки=2х,сколько понадобится сливок, если это все равно 600 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+3х+2х=600 10х=600 х=60 сливки 2х, т.е. сливки = 2*60=120
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