Какой рельеф преобладает в Северной Америке?
География
Какой рельеф преобладает в Северной Америке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поверхности материка преобладают равнины, горы занимают лишь третью часть континента. Рельеф восточной части Северной Америки, исключая Аппалачи, сформировался на платформе, поверхность которой длительное время разрушалась и выравнивалась.
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