Найпростіший предтавник наичених вуглеводнів
Химия
Найпростіший предтавник наичених вуглеводнів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найпростіший представник насичених вуглеводнів - це Метан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Задача «Второй максимум» Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине ...
Математика
Биология
Математика
В школе целый год работал кружок рукоделия. Кружок посещали 150 девочек. В конце года 120 научились шить, 100 вязать крючком и 90 плести макраме. О...