Найпростіший предтавник наичених вуглеводнів

Химия
Найпростіший предтавник наичених вуглеводнів
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Автор: Гость
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Гость:
Найпростіший представник насичених вуглеводнів - це Метан
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