Сочинение на тему пропавшая вещь

Гость: Гость:

В детстве у меня была любимая игрушка.Конечно,у меня было много игрушек,но эту я любила больше всего. Это был плюшевый медведь. Я таскала его вездле с собой.Даже ночью я не расставалась с медведем. Однажды я потеряла его.Я несколько дней плакала и грустила,но он так и не нашелся.Родители купили мне нового медведя,но он не заменил моей либомой игрушки. Вот прошло несколько лет,я выросла и когда прибиралась в доме,я нашла свою старую,некогда либумую игрушку. На меня нахлынули теплые чувства, я помыла игрушку,придала ему хороший вид и теперь он стоит на видном месте и напоминает мне о моем счастливом детстве.