Как,по вашему мнению,более эффективно бороться с вредными привычками? А зачем с ними бороться?

Гость: Гость:

В любой подобной книге при желании можно найти на этот вопрос ответ. Но хочешь ли этот ответ найти, вот это вопрос вопросов?! Чуть позже я его спросил: а ты своих троих детей уже приучил курить? Ты перед завтраком даёшь им немного покурить или просто стараешься надымить на них, чтобы они прониклись полезностью табачного дыма в начале дня? нет? а что так? И что, не возникает вопроса "зачем"? Ну тогда всё остальное просто лукавство. Мы все прекрасно знаем, что есть то, что нам мешает быть эффективными, здоровыми, счастливыми, радостными, свободными, успешными... Но... Каждый из нас может сказать, что он может побороть любую вредную привычку, просто ему это сейчас не надо!! Да уж, врать мы себе научились. Осталось научиться бороться со своими вредными привычками. Борьба с вредными привычками состоит в том, чтобы создать вместо первых полезные привычки. Именно так. Вместо вредных необходимо создать полезные привычки. Весь процесс формирования полезных привычек достаточно прост. Некоторые утверждают, что если что-то делать 28 дней подряд, то сформируется привычка. Это не совсем так. Для успеха в таком деле важно понимать, насколько это действие простое, насколько оно важно в нашей жизни. Иначе, если вы начнете делать зарядку не осознавая для чего в сущности, то через 28 дней вам будет делать зарядку достаточно просто. Но через 35 дней вы можете задать себе вопрос, зачем я это делаю, и на 36-й день перестать ее делать навсегда. Поэтому не всё так просто. Я понимаю, что каждый из нас может все делать и самостоятельно. Но когда прижмёт, то мы стараемся обратиться к специалистам. Не ждите, когда жизнь вас прижмёт. Если такое случится, тогда возможно у вас не найдется ресурсов, чтобы обратиться к специалисту. Обращайтесь сейчас, чтобы побороть свои привычки. В данном случае могу порекомендовать одного из них - Носов Эдуард. Он готов помогать вам в этой борьбе за ваше здоровье, успех и счастье! И я это знаю не по наслышке, ведь я и есть Эдуард Носов. Не откладывайте, навалитесь на свои вредности сейчас, вместе шансов больше!!!