Какую поговорку часто повторяла мама Веры Полуцыган?
Литература
Какую поговорку часто повторяла мама Веры Полуцыган?
Ответ(ы):
Гость:
О***** потом проси вот так вот она говорила
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