Какую территорию занимала Империя Карла Великого,Византийская империя при Юстин??ане,Арабский халифат при Харуне ар -Рашиде?
История
Какую территорию занимала Империя Карла Великого,Византийская империя при Юстин??ане,Арабский халифат при Харуне ар -Рашиде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При Карле:находилась в западной европе.При Юстининиане:включала в себяБалканы,Малую азию,Сирию,Египед.При Арабском халифате:включала в себя всю Северную Африку,Месопотами,Закавказье,Иран
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задайте специальные и общие вопросы по предложениям: 1)She had trained a lot before the Olympic Games. 2)When the taxi arrived,they had already fin...
Английский язык
Русский язык
А.Поб…жали по дер..венск..м улицам св..ркающие ручейки с…рдито пенящ…ся вокруг вс??речных камней и ун…сяш… в своих водах щепки гуси..ый пух вето…ки...
География
География 1)Ураларафическое положение Урала . 2) возраст пород. 3)полезные ископ??емые. Помогите прошу дам 50 баллов. Прошу пожалуйста.