Калій силікат і калій карбонат можуть взаємодіяти з : А) карбонатною кислотою Б) хлоридною кислотою В) барій хлоридом Г) натрій нітратом
Химия
Калій силікат і калій карбонат можуть взаємодіяти з : А) карбонатною кислотою Б) хлоридною кислотою В) барій хлоридом Г) натрій нітратом
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