Камень брошенный вертикально вверх, оказался на высоте h=10 м через t=4с. определите ??ремя полёта камня до самой высокой точки траектории. сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения g=10м/с^2.

Физика
Камень брошенный вертикально вверх, оказался на высоте h=10 м через t=4с. определите ??ремя полёта камня до самой высокой точки траектории. сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения g=10м/с^2.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=10 t=4 T-?   h=Vot-5t²    Voy=h+5t²/t      Voy=10+5*16=90 м/с Vy=0       Vy=Voy-10T   T=Voy/10    T=90/10=9 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите придумать рассказ на тему "что я делаю для благотворительности" по англи??ски.6 предложений
Ответить
Биология
Ацидофилин образуется в результате сбраживания молока 1.молочнокислыми бактерия??и 2.дрожжами 3. смешанной культурой молочнокислых бактерий и дрожж...
Ответить
Химия
Как из Fe2O3 получить Fe2(SO4)3?
Ответить
Русский язык
Ученик правильно написал звуковое обозначение слова птенчик пт эн ч ик
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ! Составить 3 предложение так чтоб тире стояла между подлежащие и сказуемое
Ответить