Камень брошенный вертикально вверх, оказался на высоте h=10 м через t=4с. определите ??ремя полёта камня до самой высокой точки траектории. сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения g=10м/с^2.

Физика

Камень брошенный вертикально вверх, оказался на высоте h=10 м через t=4с. определите ??ремя полёта камня до самой высокой точки траектории. сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения g=10м/с^2.

Автор: Гость