Камень брошенный вертикально вверх, оказался на высоте h=10 м через t=4с. определите ??ремя полёта камня до самой высокой точки траектории. сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения g=10м/с^2.
Физика
Камень брошенный вертикально вверх, оказался на высоте h=10 м через t=4с. определите ??ремя полёта камня до самой высокой точки траектории. сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения g=10м/с^2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=10 t=4 T-? h=Vot-5t² Voy=h+5t²/t Voy=10+5*16=90 м/с Vy=0 Vy=Voy-10T T=Voy/10 T=90/10=9 c
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