Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями слез. слез - синтаксический разбор, найти словосочетания и определить тип связи
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Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями слез. слез - синтаксический разбор, найти словосочетания и определить тип связи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капельки(подлежащее) осеннего(определение) тумана(дополнение) по стволам(дополнение) бегут(сказуемое) ручьями(обстоятельство) слёз(дополнение) Бессоюзный тип связи
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