Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями слез. слез - синтаксический разбор, найти словосочетания и определить тип связи

Русский язык
Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями слез. слез - синтаксический разбор, найти словосочетания и определить тип связи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капельки(подлежащее) осеннего(определение) тумана(дополнение) по стволам(дополнение) бегут(сказуемое) ручьями(обстоятельство) слёз(дополнение) Бессоюзный тип связи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите составить задачу 31.
Ответить
Математика
7+9-8+3=? по порядку или сначало плюсовать потом вычесть?
Ответить
Математика
Какие из них подскажите плизз
Ответить
Русский язык
1. Укажите номера предложений, в которых более одной грамматической основы. 1) Лом??ть хлеба, посыпанный крупной солью. 2) Ломоть хлеба, намаза...
Ответить
Другие предметы
Что должен делать человек , решивший стать самостоятельным ? Составьте цепочку со??тавленных действий.
Ответить