7+9-8+3=? по порядку или сначало плюсовать потом вычесть?
Математика
7+9-8+3=? по порядку или сначало плюсовать потом вычесть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По порядку 7+9=16 16-8=8 8+3=11
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