1. Укажите номера предложений, в которых более одной грамматической основы. 1) Лом??ть хлеба, посыпанный крупной солью. 2) Ломоть хлеба, намазанный свежим медом. 3) Ломоть хлеба, натертый чесноком, просто ломоть душистого хл...

Русский язык

1. Укажите номера предложений, в которых более одной грамматической основы. 1) Лом??ть хлеба, посыпанный крупной солью. 2) Ломоть хлеба, намазанный свежим медом. 3) Ломоть хлеба, натертый чесноком, просто ломоть душистого хлеба, только что отрезанный от теплого еще, ноздреватого каравая... 4) Я знаю, что многие люди на вопрос, в чем состоит величайшее изобретение человека, говорят не о порохе, не о книгопечатанье, не о денежных знаках, не о паровой машине, не о водородной бомбе. 5) Между прочим, великий русский ученый К.А. Тимирязев тоже считал величайшим изобретением человека именно ломоть хлеба. (По В. Солоухину) Контрольная работа / Главные члены предложения 2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено причастием 1) Вошедший всех внимательно разглядывал. 2) Большинство учащихся справились с работой. 3) Встречающих просят пройти к стойке номер два. 4) Трудно спорить с кричащим человеком. 3. Укажите номер предложения с составным глагольным сказуемым 1) Поэзия была для него книгой за семью печатями. 2) Володя даже не рад был встрече. 3) В чайнике была свежая заварка. 4) Солнце будет медленно опускаться за холмы. 4. Укажите номера предложений, в которых в составе сказуемого есть существительное в именительном падеже 1) Большое это удовольствие - жить на земле. 2) Площадь Черного моря - 413 тысяч квадратных километров. 3) Геометрия - раздел математики. 4) Чайник был горячий. 5. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка в согласовании подлежащего и сказуемого 1) Море глаз устремлено на актера. 2) Многие, в том числе и Маша, пришла смотреть на щенка. 3) На фестиваль приехали представители разных стран. 4) Все, кто видел этот спектакль, не забудут игры актеров. 6. Укажите номера предложений, в которых необходимо тире 1) Умирать от любви значит жить. 2) Музыка это разум, воплощенный в звуках. 3) Славное место эта долина! 4) Пихта тоже дерево смолистое. 5) Книжная полка молчаливое хранилище прекрасных текстов. 6) Политика это искусство возможного. 7) Слово есть поступок. 8) Природа единственная книга, страницы которой полны глубокого содержания. 7. Известно, что существительное в именительном падеже может быть подлежащим в предложении. Какие еще синтаксические роли может играть имя существительное в форме именительного падежа? Напишите свои размышления, используя примеры из данного фрагмента. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле. Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. Примеры для наблюдений: 1) Писатель, если только он Волна, а океан - Россия, Не может быть не возмущен, Когда возмущена стихия. Я. Полонский 2) В волокнах льна златится бледный круг Жемчужных туч, и солнце, как паук, Дрожит в сетях алмазной паутины. М. Волошин

Автор: Гость