Что такое вторичный сектор экономики

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В экономике Западной Европы вторичный сектор господствовал в первой половине XIX века ( промышленная революция) и до начала периода после Второй мировой войны. Причиной перехода от экономики первичного сектора к экономике вторичного сектора являлось улучшение техники сельского хозяйства, и других добывающих отраслей, что привело к повышению производительности труда. В связи с этим высвободились излишки рабочей силы и ресурсов, которые пошли на развитие промышленности (можно использовать такой образный пример: если раньше крестьянин своим трудом мог прокормить только себя и одного-двух человек, то в связи с ростом урожайности он мог прокормить большую группу людей, которые, таким образом, освобождались от необходимости работать в сельском хозяйстве).