Какие общие причины в Английской и Французской революции?
История
Какие общие причины в Английской и Французской революции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И та и другая носили демократический характер и имели целью уничтожение абсолютизма чего и добились.Возмущение буржуазии.И стремление к лучшей жизни. поставь спасибо)
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