Помогите составить задачу 31.

Математика
Помогите составить задачу 31.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синяя машинка начала со старта а красная через 2 метра после старта на сколько больше проехала синяя машинка если красная проехала 5 метров
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