Помогите составить задачу 31.
Математика
Помогите составить задачу 31.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синяя машинка начала со старта а красная через 2 метра после старта на сколько больше проехала синяя машинка если красная проехала 5 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
1. Укажите номера предложений, в которых более одной грамматической основы. 1) Лом??ть хлеба, посыпанный крупной солью. 2) Ломоть хлеба, намаза...
Другие предметы
Что должен делать человек , решивший стать самостоятельным ? Составьте цепочку со??тавленных действий.