Карбонат натрия: 1)входит в состав кристаллической соды 2)взаимодействует с раствором гидроксида калия 3)является нерастворимой солью 4)взаимодействует с раствором соляной кислоты 5)разлагается при нагревании

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Карбонат натрия (кальцинированная сода, бельевая сода) Na₂CO₃. 1) Входит в состав кристаллической соды: Na₂CO₃·10H₂O (декагидрат карбоната натрия, содержит 62,5 % кристаллизационной воды) — стиральная сода; 2) Не взаимодействует с раствором гидроксида калия. 3) Соль растворима в воде. Диссоциирует в водных растворах: Na₂CO₃ ⇄2Na⁺ + CO₃²⁻ Взаимодействует с водой: Na₂CO₃ + H₂O = NaHCO₃ + NaOH 4) Взаимодействует с раствором соляной кислоты: Na₂CO₃.+ 2HCI= 2NaCI + CO₂ + H₂O 4) Карбонат натрия не разлагается при нагревании. Карбонаты щелочных металлов при нагревании не разлагаются.