Кардинал Решелье в какую историческую эпоху жил
История
Кардинал Решелье в какую историческую эпоху жил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стал первым министром Франции 12 августа 1624 а закончил 4 декабря 1642. Потом ста л Государственным секретарём в 30 ноября 1616 а закончил в 24 апреля 1617 Смерть:4 декабря 1642
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