Кардинал Решелье в какую историческую эпоху жил

История
Кардинал Решелье в какую историческую эпоху жил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стал первым министром Франции 12 августа 1624 а закончил 4 декабря 1642. Потом ста л Государственным секретарём в 30 ноября  1616 а закончил в  24 апреля 1617 Смерть:4 декабря 1642
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