В чем заключается принципиальное отличие жизненных циклов папоротниковидных и м??ховидных
Биология
В чем заключается принципиальное отличие жизненных циклов папоротниковидных и м??ховидных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0. Жизненный цикл мхов проходит неразрывно от гаметофита и спорофита. У папоротников половое поколение - это отдельное самостоятельное растение (заросток) .
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