А. Природа служит естественной основой жизнидеятельности человеческого общества. Б. Человеческая цивилизация может существовать независимо от взаимодействия с природой. ОТВЕТЫ: 1)Только а 2)только б 3)Оба верны 4)оба неверны
Обществознание
А. Природа служит естественной основой жизнидеятельности человеческого общества. Б. Человеческая цивилизация может существовать независимо от взаимодействия с природой. ОТВЕТЫ: 1)Только а 2)только б 3)Оба верны 4)оба неверны
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Я думаю что оба верны
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