На отрезке AB взята точка C,а на отрезке CB-точка D.Найдите длину отрезка BD,если AB=15 см,CD=7,AC=6 см
Геометрия
На отрезке AB взята точка C,а на отрезке CB-точка D.Найдите длину отрезка BD,если AB=15 см,CD=7,AC=6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина отрезка BD Равна 2 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Геометрия
Сторона AB треугольника ABC равна 17 см, сторона AC вдвое больше стороны AB, а сторона BC ??а 10 см меньше стороны AC. Найдите периметр треугольник...
Другие предметы
Русский язык