На отрезке AB взята точка C,а на отрезке CB-точка D.Найдите длину отрезка BD,если AB=15 см,CD=7,AC=6 см

Геометрия
На отрезке AB взята точка C,а на отрезке CB-точка D.Найдите длину отрезка BD,если AB=15 см,CD=7,AC=6 см
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Гость:
Длина отрезка BD Равна 2 см                                                   
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