Поезд прошёл 720 км. 6 ч он шёл со скорость 80 км/ч. А остольное растояние со скоростью 60 км/ч

Математика
Поезд прошёл 720 км. 6 ч он шёл со скорость 80 км/ч. А остольное растояние со скоростью 60 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*80=480 720-480=240 240/60=4ч - со скоростью 60км/ч
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