Поезд прошёл 720 км. 6 ч он шёл со скорость 80 км/ч. А остольное растояние со скоростью 60 км/ч

Математика

Поезд прошёл 720 км. 6 ч он шёл со скорость 80 км/ч. А остольное растояние со скоростью 60 км/ч

Автор: Гость