Поезд прошёл 720 км. 6 ч он шёл со скорость 80 км/ч. А остольное растояние со скоростью 60 км/ч
Математика
Поезд прошёл 720 км. 6 ч он шёл со скорость 80 км/ч. А остольное растояние со скоростью 60 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*80=480 720-480=240 240/60=4ч - со скоростью 60км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Обществознание
А. Природа служит естественной основой жизнидеятельности человеческого общества. Б. Человеческая цивилизация может существовать независимо от вза...
Геометрия
На отрезке AB взята точка C,а на отрезке CB-точка D.Найдите длину отрезка BD,если AB=15 см,CD=7,AC=6 см
Окружающий мир