Стихи про шёлк и шерсть.
Технология
Стихи про шёлк и шерсть.
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Гость:
Лоскутки лежат из шелка, Теплой шерсти и из меха. У меня в руках иголка - Мне сегодня не до смеха. Шью одежду я для мишки - Не позволю простудиться, Шью рубашку и штанишки, Шью пальто и рукавицы. За окном снежок порхает, За окном давно не лето, Нас зима не напугает - Мишка мой тепло одетый! Буду благодарна если оцените!
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