Картофеля собрали с 7,5га на 14,7ц меньше ,чем свеклы с 5,5га . Сколько картофеля и скол??ко свеклы собрали с каждого гектара ,если урожайность картофеля в 1,5 раза меньше урожайности свеклы ?

Математика

Картофеля собрали с 7,5га на 14,7ц меньше ,чем свеклы с 5,5га . Сколько картофеля и скол??ко свеклы собрали с каждого гектара ,если урожайность картофеля в 1,5 раза меньше урожайности свеклы ?

Автор: Гость