Картофеля собрали с 7,5га на 14,7ц меньше ,чем свеклы с 5,5га . Сколько картофеля и скол??ко свеклы собрали с каждого гектара ,если урожайность картофеля в 1,5 раза меньше урожайности свеклы ?

Математика
Картофеля собрали с 7,5га на 14,7ц меньше ,чем свеклы с 5,5га . Сколько картофеля и скол??ко свеклы собрали с каждого гектара ,если урожайность картофеля в 1,5 раза меньше урожайности свеклы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть урожайность картофеля - х, тогда свеклы 1.5хсоставим уравнение1.5*5.5х-7.5х=14.78.25х-7.5х=14.70.75х=14.7х=19.6 -собрали с каждого гектара картофеля19.5*1.5=29.4 - собрали с каждого гектара свеклы

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