Как определить центростремительное ускорение спутника Ариэль?
Физика
Как определить центростремительное ускорение спутника Ариэль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо знать орбитальную скорость и расстояние до спутника a=V²/R
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