Как определить центростремительное ускорение спутника Ариэль?

Физика
Как определить центростремительное ускорение спутника Ариэль?
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Автор: Гость
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Гость:
Надо знать орбитальную скорость и расстояние до спутника a=V²/R
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