Сколько граммов лантанта содержит кремень для зажигалок массой 2,5г, если его масс??вая доля в сплаве составляет 40%?
Химия
Сколько граммов лантанта содержит кремень для зажигалок массой 2,5г, если его масс??вая доля в сплаве составляет 40%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(La)=2.5г *0.4=1г лантана содержит кремень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
В каком ряду дано верное определение окончания первой стоит после корня и служит ??ля образования новых слов 2 изменяемая часть слова служит для св...
Русский язык
Составить словарный диктант из 20 слов. на тему приставов. пре при раз рас без бес и тд. например преодалеть преградыу.