Сколько граммов лантанта содержит кремень для зажигалок массой 2,5г, если его масс??вая доля в сплаве составляет 40%?

Химия
Сколько граммов лантанта содержит кремень для зажигалок массой 2,5г, если его масс??вая доля в сплаве составляет 40%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(La)=2.5г *0.4=1г лантана содержит кремень 
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