Сколько граммов лантанта содержит кремень для зажигалок массой 2,5г, если его масс??вая доля в сплаве составляет 40%?

Химия

Сколько граммов лантанта содержит кремень для зажигалок массой 2,5г, если его масс??вая доля в сплаве составляет 40%?

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