Составить словарный диктант из 20 слов. на тему приставов. пре при раз рас без бес и тд. например преодалеть преградыу.
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Составить словарный диктант из 20 слов. на тему приставов. пре при раз рас без бес и тд. например преодалеть преградыу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преодолеть , вошёл, превзойти, преграда, президент, приманка, припев, неприступный, приравнять, прищурить, прийти, прищурить, пресмыкаться, приятель, приют, прищемить, притвориться, прицел, президиум, преткновения.
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