Составить словарный диктант из 20 слов. на тему приставов. пре при раз рас без бес и тд. например преодалеть преградыу.

Русский язык

Составить словарный диктант из 20 слов. на тему приставов. пре при раз рас без бес и тд. например преодалеть преградыу.

Автор: Гость