Помогите пожалуйста вычислить пределы, подробно! Заранее спасибо большое.
Математика
Помогите пожалуйста вычислить пределы, подробно! Заранее спасибо большое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Преобразуем предел и получим После чего подставим значение x=-3 и получим ответ:1. 2)Смотрим на значение старшей степени - это и числа около них и есть ответ: 8/2 = 4 3)Просто подставляем значение x=2 и получаем ответ:25 4)Аналогично с предыдущим. Ответ: 3 5)Преобразуем и получим Из чего получим Подставляем значение x=3/2 и получаем ответ:6 6)Преобразуем Сокращаем, подставляем 4 и получаем ответ: -1/8
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