Найдите координаты точек пересечения с осями координат графиков данных уравнени??

Математика
Найдите координаты точек пересечения с осями координат графиков данных уравнени??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каких уравнений ? где они ?
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