В каком ряду дано верное определение окончания первой стоит после корня и служит ??ля образования новых слов 2 изменяемая часть слова служит для связи слов в предложении 3 общей часть однокоренных слов

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В каком ряду дано верное определение окончания первой стоит после корня и служит ??ля образования новых слов 2 изменяемая часть слова служит для связи слов в предложении 3 общей часть однокоренных слов

Автор: Гость