Катеты прямоугольного треугольника равны 12 см и 16 см. Найдите длину биссектрисы т??еугольника, проведенную из вершины большего острого угла.

Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 12 см и 16 см. Найдите длину биссектрисы т??еугольника, проведенную из вершины большего острого угла.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За теоремою піфагора знайдемо гіпотенузу 256+144=400=20 AC=20см За пропорцією знайдемо AM-басектрису 12:16=AM:20 AM=12*20/16=15 бісектриса=15см
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