Катя придумала 5 предметов на сложение и 4 предмета на вычетание. Поставь вопрос так, чтобы задача решалась на вычетание.
Математика
Катя придумала 5 предметов на сложение и 4 предмета на вычетание. Поставь вопрос так, чтобы задача решалась на вычетание.
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос:на сколько больше Катя придумала предметов на сложение,чем на вычитание
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