Катя придумала 5 предметов на сложение и 4 предмета на вычетание. Поставь вопрос так, чтобы задача решалась на вычетание.

Математика

Катя придумала 5 предметов на сложение и 4 предмета на вычетание. Поставь вопрос так, чтобы задача решалась на вычетание.

Автор: Гость