Помогите:Нужно составить 4-5 предложений с антонимоми Честный Узкий Близкий Прекрасный Устный Прелестный
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Помогите:Нужно составить 4-5 предложений с антонимоми Честный Узкий Близкий Прекрасный Устный Прелестный
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