Катя собрала 500 яблок Петя собрал в 2 раза больше а Вова собрал сколько Катя и Петя ??месте сколько всего яблок собрали ребята

Математика

Катя собрала 500 яблок Петя собрал в 2 раза больше а Вова собрал сколько Катя и Петя ??месте сколько всего яблок собрали ребята

Автор: Гость