Катя собрала 500 яблок Петя собрал в 2 раза больше а Вова собрал сколько Катя и Петя ??месте сколько всего яблок собрали ребята

Математика
Катя собрала 500 яблок Петя собрал в 2 раза больше а Вова собрал сколько Катя и Петя ??месте сколько всего яблок собрали ребята
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
500*2=1000(яб.) собрал Петя 500+1000=1500(яб) собрал Вова 500+1000+1500=3000(яб.) собрали ребята Ответ: 3000яблок.
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