Какая часть речи отвечает на вопрос чем?
Русский язык
Какая часть речи отвечает на вопрос чем?
Ответ(ы):
Гость:
Часть речи на такой вопрос не отвечает! На вопрос (кем?) (Чем?) Отвечает творительный ПАДЕЖ!
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