Лыжник прошло 15 км что составляет 3 7 всего пути.сколько км ему еще осталось пройти
Математика
Лыжник прошло 15 км что составляет 3 7 всего пути.сколько км ему еще осталось пройти
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Гость:
15:3*7=35. посмотри решения ещё других но мне кажется это так)
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