Катушка с активным сопротивлением R=10 Ом и индуктивностью L=0,06 Гн соединена послед??вательно с конденсатором емкостью С=72 мкФ и подключена к источнику переменного тока с частотой f=50 Гц и амплитудным значением напряжения U...

Физика

Катушка с активным сопротивлением R=10 Ом и индуктивностью L=0,06 Гн соединена послед??вательно с конденсатором емкостью С=72 мкФ и подключена к источнику переменного тока с частотой f=50 Гц и амплитудным значением напряжения Uм=110 В. Определить действующее значение тока, полное сопротивление цепи полную, активную и реактивную мощности.

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