Казак т ережелерин атындаршы

Қазақ тiлi
Казак т ережелерин атындаршы
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Гость:
Зат есым етыстык сын есым сан есым есымдык устеу шылау одагай
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