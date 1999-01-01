Казахстанский барс сочинение

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В некоторых районах Казахстана водится уникальный зверь, который обитает лишь в редких труднодоступных регионах земного шара. Он стал государственным символом Республики, а также изображен на гербе Алматы. Это – снежный барс. На Джунгарском Алатау он встречается на высоте 600-700 метров над уровнем моря. На хребте Кунгей Алатау летом ирбис изредко встречается в поясе елового леса (2100—2600 метров над уровнем моря) и особенно часто в альпийском (высоты до 3300 м н. у. м.). В Заилийском Алатау и Центральном Тянь-Шане летом снежный барс поднимается на высоты до 4000 метров. Однако ирбис не везде является высокогорным животным – в ряде мест он круглогодично обитает в районе невысоких гор и в нагорной степи на высотах 600-1500 метров над уровнем моря, держась у скалистых ущелий, обрывов и выхода скал, где обитают козлы и архары. В 2010 году в Иле-Алатауском Национальном Парке, по свидетельству его работников, обитало 42-46 барсов. В том же году, Жумахан Енкебаев, работавший в то время директором Алматинского заповедника сообщил о 26-ти обитающих там снежных барса. Паценко Алексей, работающий инспектором оперативной службы Медеуского филиала Иле-Алатауского НП, рассказал, что в настоящее время в 2013 году, в подведомственной ему территории, окружающей Алматы с юга, обитает приблизительно 15 снежных барсов. По его словам, старые особи ирбиса могут спускаться до верхней границы хвойного леса по склону вершины Кумбель, возвышающейся над южной столицей всего в 15 километрах от полутаромиллионного мегаполиса (!). Это потрясающе уникальный случай обитания барса в такой близости от крупных поселений людей. По отношению к человеку ирбис очень робок и, даже будучи раненым, на человека нападает в исключительно редких случаях. Для человека может быть опасен только раненый зверь. На территории СНГ зафиксировано всего лишь два случая нападения ирбиса на человека: 12 июля 1940 года в Малоалматинском ущелье близ Алма-Аты ирбис днём напал на двух людей и нанёс им серьёзные ранения. Он был убит и при исследовании, оказался больным бешенством. Во втором случае – зимой, тоже недалеко от Алма-Аты, старый и сильно истощённый беззубый снежный барс прыгнул со скалы на проходившего человека. ￼ « Государственный символ Казахстана Барс – сакральный символ казахского народа и его предков, для которых этот загадочный и редкий зверь являлся тотемным животным и непременным персонажем произведений изобразительного искусства, выполненным в знаменитом скифо-алтайском зверином стиле. Снежный барс стал официальным символом Казахстана, предложенным президентом Нурсултаном Назарбаевым в его «Послании народу – «Стратегия 2030». В главе «Миссия Казахстана» есть такие исторические строки: «К 2030 году, я уверен, Казахстан станет Центральноазиатским Барсом и будет служить примером для других развивающихся стран». ￼ В 1999 году был учрежден казахстанский орден «Барыс» трех степеней. В 2000 году в серии «Памятные монеты Казахстана из серебра» тиражом 3000 штук была выпущена монета «Красная книга Казахстана: снежный барс» номиналом 500 тенге. Его изображение можно увидеть на казахстанской банкноте номиналом 10 000 тенге образца 2003 года, и на казахстанской почтовой марке. ￼ Символом прошедших в Казахстане Зимних Азиатских игр тоже был выбран барс, вернее, барсенок Ирби. И хоккейная команда Астаны, успешно выступающая в КХЛ, с достоинством носит имя «Барыс». Снежный барс Заилийского Алатау даже стал главным героем в художественном фильме «Тигр снегов», снятом Ларисой Мухамедгалиевой и Вячеславом Беляловым на студии «Казахфильм» в 1987 году. Красавец на гербе Алматы В 1993 году благодаря замечательному художнику Шакену Ниязбекову, автору флага Казахстана, барс стал красоваться на гербе Алматы. Уникальность символического образа южной столицы заключается в том, что изображенный на гербе зверь без угрожающей позы и выпущенных когтей, наверное, является единственным в мире геральдическим символом барса, олицетворяющим миролюбие. А цветок в его зубах – символ процветания Казахстана и города, который тогда еще был столицей государства.